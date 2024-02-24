Можно ли отказаться от повестки во время мобилизации: юрист рассказал о последствиях
Источник:"Приходько и партнеры"
В Украине уже ровно два года продолжается военное положение и мобилизация. Юрист Илья Шипко дал важные разъяснения относительно отказа от повестки.
Всеобщую мобилизацию, объявленную в ответ на агрессию России, не так давно в очередной раз продлили – собственно, до середины мая 2024 года. Юрист сказал, кому разрешено отказаться от повестки без юридических последствий.
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Отказ от повестки: кто имеет право
Шипко отметил, что отказаться от повестки могут только те, кто был исключен из воинского учета. Они не имеют обязательств перед Территориальными центрами комплектования (ТЦК) и могут игнорировать вручение повестки. Однако таких лиц немного.
Если в повестке есть ошибки в личных данных или она не имеет печати ТЦК, ее можно не подписывать,
– также объяснил Шипко.
В других случаях, отказ от повестки может привести к административной ответственности и штрафу от 850 до 1700 грн. Юрист отметил, что ТЦК имеют право вручать повестки где угодно, поэтому избежать их получения в общественных местах сложно.
Важно понимать, что отказ от повестки – это серьезный шаг, который может иметь юридические последствия. Граждане должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях, а также о возможных рисках, связанные с невыполнением воинского долга.
В это непростое время каждый военнообязанный должен ответственно подходить к вопросам мобилизации, ведь от этого зависит не только личная судьба, но и безопасность государства.
Контекст
- С конца 2023 года продолжается активная дискуссия относительно законодательных изменений в мобилизационный процесс. 6 февраля 2024 года депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект 10449.
- Власти предлагают уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, разрешить демобилизацию воинов после 36 месяцев пребывания на службе, а также мобилизацию представителей правоохранительных органов.
- Нардеп Роман Костенко отметил, что в текст инициативы внесли около 4 тысяч правок. Парламенту понадобится определенное время, чтобы проработать каждую из этих правок, вынести ее на голосование.