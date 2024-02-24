Можно ли отказаться от повестки во время мобилизации: юрист рассказал о последствиях

В Украине уже ровно два года продолжается военное положение и мобилизация. Юрист Илья Шипко дал важные разъяснения относительно отказа от повестки.

Всеобщую мобилизацию, объявленную в ответ на агрессию России, не так давно в очередной раз продлили – собственно, до середины мая 2024 года. Юрист сказал, кому разрешено отказаться от повестки без юридических последствий.

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Отказ от повестки: кто имеет право

Шипко отметил, что отказаться от повестки могут только те, кто был исключен из воинского учета. Они не имеют обязательств перед Территориальными центрами комплектования (ТЦК) и могут игнорировать вручение повестки. Однако таких лиц немного.

Если в повестке есть ошибки в личных данных или она не имеет печати ТЦК, ее можно не подписывать,

– также объяснил Шипко.

В других случаях, отказ от повестки может привести к административной ответственности и штрафу от 850 до 1700 грн. Юрист отметил, что ТЦК имеют право вручать повестки где угодно, поэтому избежать их получения в общественных местах сложно.

отказ от повестки без веских причин является нарушением, которое будет фиксироваться ТЦК. В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф.

Важно понимать, что отказ от повестки – это серьезный шаг, который может иметь юридические последствия. Граждане должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях, а также о возможных рисках, связанные с невыполнением воинского долга.

В это непростое время каждый военнообязанный должен ответственно подходить к вопросам мобилизации, ведь от этого зависит не только личная судьба, но и безопасность государства.

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