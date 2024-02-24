Загальну мобілізацію, оголошену у відповідь на агресію Росії, не так давно вкотре продовжили – власне, до середини травня 2024 року. Юрист сказав, кому дозволено відмовитися від повістки без юридичних наслідків.

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Відмова від повістки: хто має право

Шипко зазначив, що відмовитися від повістки можуть лише ті, хто був виключений з військового обліку. Вони не мають зобов'язань перед Територіальними центрами комплектування (ТЦК) і можуть ігнорувати вручення повістки. Однак таких осіб небагато.

Якщо в повістці є помилки в особистих даних або вона не має печатки ТЦК, її можна не підписувати,

– також пояснив Шипко.

В інших випадках, відмова від повістки може призвести до адміністративної відповідальності та штрафу від 850 до 1700 грн. Юрист наголосив, що ТЦК мають право вручати повістки де завгодно, тому уникнути їх отримання в громадських місцях складно.

Юрист наголосив: відмова від повістки без вагомих причин є порушенням, яке фіксуватиметься ТЦК. Відповідно до статті 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, за це передбачено штраф.

Важливо розуміти, що відмова від повістки – це серйозний крок, який може мати юридичні наслідки. Громадяни повинні бути обізнані про свої права та обов'язки, а також про можливі ризики, пов'язані з невиконанням військового обов'язку.

У цей непростий час кожен військовозобов'язаний повинен відповідально підходити до питань мобілізації, адже від цього залежить не лише особиста доля, а й безпека держави.

Контекст