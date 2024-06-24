Можно ли отказаться от проверки документов на улицах: в ТЦК дали ответ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а военнообязанные продолжают получать повестки. Если человек отказывается от проверки документов, в ТЦК руководствуются постановлением Кабмина.

О нюансах вручения повесток рассказал начальник мобилизационного отделения ТЦК и СП Владимир Богданович.

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Как ТЦК проверяют документы у граждан

Военнообязанный может показать как бумажную, так и электронную версию военно-учетного документа. Работники ТЦК проверяют данные человека через электронные реестры и таким образом сразу могут увидеть всю необходимую информацию.

Уполномоченные представители или представители ТЦК проверяют человека через регистраторов, которые имеют право доступа к реестру и такого человека можно быстро установить. Подлежит ли он призыву по мобилизации, или у него уточнены военно-учетные данные, или не уточнены, или он находится на учете и так далее. А также представители Нацполиции могут установить личность,

– пояснил Владимир Богданович.

В ТЦК добавили, что лицо могут установить и непосредственно на улицах города, ведь для этого есть все средства и технические возможности.

Что будет, если отказаться от проверки

Если военнообязанный отказывается назвать свои данные и документы, работники ТЦК руководствуются постановлением Кабмина № 560.

Начальник мобилизационного отделения ТЦК объяснил, что человек может отказаться от проверки.

Если человек не отказывается, его проверяют через ТЦК и СП. В случае наличия документов и индентификации, к нему претензий нет. После процедуры человека отпускают. В случае отказа ему выписывают повестку,

– отметил Богданович.

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