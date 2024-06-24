Про нюанси вручення повісток розповів начальник мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимир Богданович.

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Як ТЦК перевіряють документи у громадян

Військовозобов'язаний може показати як паперову, так і електронну версію військово-облікового документа. Працівники ТЦК перевіряють дані особи через електронні реєстри й таким чином одразу можуть побачити всю необхідну інформацію про людину.

Уповноважені представники або представники ТЦК перевіряють особу через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру та таку людину можна швидко встановити. Чи вона підлягає призову по мобілізації, чи в неї уточнені військово-облікові дані, чи не уточнені, чи вона перебуває на обліку та таке інше. А також представники Нацполіції можуть встановити особу,

– пояснив Володимир Богданович.

У ТЦК додали, що особу можуть встановити й безпосередньо на вулицях міста, адже для цього є всі засоби та технічні можливості.

Що буде, якщо відмовитися від перевірки

Якщо військовозобов'язаний відмовляється назвати свої дані та документи, працівники ТЦК керуються постановою Кабміну № 560.

Начальник мобілізаційного відділення ТЦК пояснив, що людина може відмовитися від перевірки.

Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП. У разі наявності документів та індентифікації особи, до неї претензій немає. Після процедури людину відпускають. У разі відмови людині виписують повістку,

– наголосив Богданович.

Раніше також стало відомо, що Верховна Рада розглядає економічне бронювання від мобілізації. Подібний запит сформувався саме від потреб бізнесу, який і реалізувався у формі моделей економічного бронювання.