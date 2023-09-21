Кто в Украине может служить по месту жительства во время мобилизации: список категорий

С начала полномасштабного вторжения в Украину действует всеобщая военная мобилизация. В то же время, важно знать, каким категориям разрешено служить в лавах Вооруженных Сил по месту жительства.

Отметим, что все нормы по этому поводу прописаны в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, там указаны категории граждан, которые могут служить недалеко от дома в части 1 статьи 23, – информирует 24 Канал.

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Кто может служить по месту жительства?

Следовательно, такие 10 категорий граждан согласно законодательству могут служить по месту жительства:

люди с инвалидностью; временно непригодны к службе; лица, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет; лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка; граждане, которые занимаются ребенком с инвалидностью до 18 лет; лица, содержащие совершеннолетнего человека с I или II группой инвалидности; лица, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки; лица, ухаживающие за членом семьи (супругом или женой, родителями мужа или жены), нуждающиеся в постоянном уходе; лица, имеющие членов семьи (супруга, супруга, родителей мужа или жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали; лица, имеющие ребенка с тяжелой травмой или нуждающегося в трансплантации органа; кроме того, лица, имеющие ребенка с определенными заболеваниями:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические, онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа;

острые или хронические заболевания почек IV степени.

Можно ли выбирать место службы?

Во время военного положения военнообязанные граждане, не подпадающие под указанные категории, не имеют возможности выбирать часть, в которой они желают проходить службу.

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Однако каждый воин может воспользоваться определенной процедурой, чтобы его перевели в подразделение. Для этого нужно, чтобы командир соответствующего подразделения оформил специальный документ, который называется "отношение".