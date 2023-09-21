Кто в Украине может служить по месту жительства во время мобилизации: список категорий

21 сентября 2023, 23:02
Читати новину українською

С начала полномасштабного вторжения в Украину действует всеобщая военная мобилизация. В то же время, важно знать, каким категориям разрешено служить в лавах Вооруженных Сил по месту жительства.

Отметим, что все нормы по этому поводу прописаны в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, там указаны категории граждан, которые могут служить недалеко от дома в части 1 статьи 23, – информирует 24 Канал.

Смотрите также Избиение мужчин в военкомате: офицеру Самборского ТЦК избрали меру пресечения

Кто может служить по месту жительства?

Следовательно, такие 10 категорий граждан согласно законодательству могут служить по месту жительства:

  1. люди с инвалидностью;
  2. временно непригодны к службе;
  3. лица, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
  4. лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
  5. граждане, которые занимаются ребенком с инвалидностью до 18 лет;
  6. лица, содержащие совершеннолетнего человека с I или II группой инвалидности;
  7. лица, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
  8. лица, ухаживающие за членом семьи (супругом или женой, родителями мужа или жены), нуждающиеся в постоянном уходе;
  9. лица, имеющие членов семьи (супруга, супруга, родителей мужа или жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали;
  10. лица, имеющие ребенка с тяжелой травмой или нуждающегося в трансплантации органа; кроме того, лица, имеющие ребенка с определенными заболеваниями:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
  • тяжелые врожденные пороки развития;
  • редкие орфанные заболевания;
  • онкологические, онкогематологические заболевания;
  • детский церебральный паралич;
  • тяжелые психические расстройства;
  • сахарный диабет I типа;
  • острые или хронические заболевания почек IV степени.

Можно ли выбирать место службы?

Во время военного положения военнообязанные граждане, не подпадающие под указанные категории, не имеют возможности выбирать часть, в которой они желают проходить службу.

К теме Мобилизация в Украине: как военному перевестись в другое подразделение

Однако каждый воин может воспользоваться определенной процедурой, чтобы его перевели в подразделение. Для этого нужно, чтобы командир соответствующего подразделения оформил специальный документ, который называется "отношение".

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак