Кто в Украине может служить по месту жительства во время мобилизации: список категорий
С начала полномасштабного вторжения в Украину действует всеобщая военная мобилизация. В то же время, важно знать, каким категориям разрешено служить в лавах Вооруженных Сил по месту жительства.
Отметим, что все нормы по этому поводу прописаны в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, там указаны категории граждан, которые могут служить недалеко от дома в части 1 статьи 23, – информирует 24 Канал.
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Кто может служить по месту жительства?
Следовательно, такие 10 категорий граждан согласно законодательству могут служить по месту жительства:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодны к службе;
- лица, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
- граждане, которые занимаются ребенком с инвалидностью до 18 лет;
- лица, содержащие совершеннолетнего человека с I или II группой инвалидности;
- лица, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- лица, ухаживающие за членом семьи (супругом или женой, родителями мужа или жены), нуждающиеся в постоянном уходе;
- лица, имеющие членов семьи (супруга, супруга, родителей мужа или жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали;
- лица, имеющие ребенка с тяжелой травмой или нуждающегося в трансплантации органа; кроме того, лица, имеющие ребенка с определенными заболеваниями:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
- тяжелые врожденные пороки развития;
- редкие орфанные заболевания;
- онкологические, онкогематологические заболевания;
- детский церебральный паралич;
- тяжелые психические расстройства;
- сахарный диабет I типа;
- острые или хронические заболевания почек IV степени.
Можно ли выбирать место службы?
Во время военного положения военнообязанные граждане, не подпадающие под указанные категории, не имеют возможности выбирать часть, в которой они желают проходить службу.
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Однако каждый воин может воспользоваться определенной процедурой, чтобы его перевели в подразделение. Для этого нужно, чтобы командир соответствующего подразделения оформил специальный документ, который называется "отношение".