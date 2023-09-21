Наголосимо, що усі норми стосовно цього прописані у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, там зазначені категорії громадян, що можуть служити неподалік від дому у частині 1 статті 23, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Побиття чоловіків у військкоматі: офіцеру Самбірського ТЦК обрали запобіжний захід

Хто може служити за місцем проживання?

Отже, такі 10 категорій громадян згідно зі законодавством можуть служити за місцем проживання:

люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби; особи, що утримують трьох і більше дітей віком до 18 років; особи, що самостійно виховують неповнолітню дитину; громадяни, які опікуються дитиною з інвалідністю до 18 років; особи, що утримують повнолітню людину з I або II групою інвалідності; особи, що утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування; особи, що доглядають за членом сім'ї (чоловіком або дружиною, батьками чоловіка або дружини), що потребують постійного догляду; особи, що мають членів сім'ї (чоловіка або дружину, батьків чоловіка або дружини) з інвалідністю І або II групи, якщо немає інших членів родини, які б за ними доглядали; особи, що мають дитину з тяжкою травмою або ту, яка потребує трансплантації органа; окрім того, особи, що мають дитину з певними захворювання:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу;

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Чи можна обирати місце служби?

Під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни, які не підпадають під наведені категорії, не мають змоги обирати частину, у якій вони бажають проходити службу.

До теми Мобілізація в Україні: як військовому перевестися в інший підрозділ

Однак кожен вояк може скористатися певною процедурою, аби його перевели у той чи той підрозділ. Для цього потрібно, щоб командир відповідного підрозділу оформив спеціальний документ, який називається "відношення".