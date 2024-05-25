В Минобороны объяснили, надо ли невоеннообязанным женщинам загружать Резерв+

18 мая Минобороны запустило приложение Резерв+. В нем граждане могут обновить свои военно-учетные данные.

Нужно ли невоеннообязанным женщинам загружать и устанавливать Резерв+, четко объяснила заместитель министра обороны.

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Не военнообязанным не загружать

Екатерина Черногоренко ответила, надо ли невоеннообязанным женщинам загружать Резерв+.

Нет. Мы очень просим всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение,

– отметила чиновница.

Добавила, в Минобороны понимают, что сейчас есть огромный интерес к продукту. Однако, количество запросов на авторизацию рекордное. Поэтому это может вызвать лишнюю нагрузку на серверы и сбои.

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Как обновить данные в Резерв+ / Инфографика Минобороны

До 16 июля 2024 года все военнообязанные должны обновить свои данные. Сделать это можно онлайн в приложении Резерв+, или в ТЦК и СП, или ЦПАУ.