В Минобороны объяснили, надо ли невоеннообязанным женщинам загружать Резерв+
Источник:Екатерина Черногоренко
18 мая Минобороны запустило приложение Резерв+. В нем граждане могут обновить свои военно-учетные данные.
Нужно ли невоеннообязанным женщинам загружать и устанавливать Резерв+, четко объяснила заместитель министра обороны.
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Не военнообязанным не загружать
Екатерина Черногоренко ответила, надо ли невоеннообязанным женщинам загружать Резерв+.
Нет. Мы очень просим всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение,
– отметила чиновница.
Добавила, в Минобороны понимают, что сейчас есть огромный интерес к продукту. Однако, количество запросов на авторизацию рекордное. Поэтому это может вызвать лишнюю нагрузку на серверы и сбои.
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Как обновить данные в Резерв+ / Инфографика Минобороны