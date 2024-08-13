Нардеп Костенко ответил, каким должен быть мобилизационный возраст в Украине

Роман Костенко, народный депутат, высказался относительно оптимального возраста для мобилизации в Украине. Он также заявил о том, что следует сосредотачивать внимание на качестве, а не количестве военных.

Народный избранник отметил важность установления такого возрастного диапазона для мобилизации, который позволит обеспечить армию здоровыми и способными к выполнению боевых задач бойцами.

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Мобилизационный возраст и подготовка бойцов: что говорит Костенко

Собственно, по словам нардепа, речь идет о возрастном диапазоне от 20 до 50 лет.

Мы не говорим о 18 годах. Я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50. Все, что дальше, могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения.

В свежем интервью политик также раскритиковал подходы к мобилизации, которые были применены летом 2023 года. Чиновник обратил внимание на необходимость сосредоточения на качестве, а не количестве личного состава ВСУ.

Мы тогда провалили контрнаступление, были замены военкомов. И я скажу, в декабре нам докладывали, что у нас было меньше чем 10 тысяч мобилизованных в месяц,

– сказал Костенко.

Как отметил нардеп, после принятия нового закона о мобилизации наблюдался значительный прирост количества мобилизованных.

Часто у нас бывает такое, что ТЦК гонятся за цифрами... А потом у нас как будто армия увеличивается, а качества личного состава нет,

– объяснил избранник.

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Костенко считает, что Украина должна иметь большую армию для эффективной борьбы против России. Он также отметил необходимость честной коммуникации с бойцами по финансированию и мотивации.