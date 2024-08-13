Народний обранець наголосив на важливості встановлення такого вікового діапазону для мобілізації, який дозволить забезпечити армію здоровими та здатними до виконання бойових завдань бійцями.

Дивіться також У застосунку Резерв+ з'явиться онлайн-відстрочка: у Міноборони сказали, хто її зможе отримати

Мобілізаційний вік та підготовка бійців: що каже Костенко

Власне, за словами нардепа, йдеться про віковий діапазон від 20 до 50 років.

Ми не говоримо про 18 років. Я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи.

У свіжому інтерв'ю політик також розкритикував підходи до мобілізації, які були застосовані влітку 2023 року. Посадовець звернув увагу на необхідність зосередження на якості, а не кількості особового складу ЗСУ.

Ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. І я скажу, у грудні нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць,

– сказав Костенко.

Як зазначив нардеп, після прийняття нового закону про мобілізацію спостерігався значний приріст кількості мобілізованих.

Часто в нас буває таке, що ТЦК женуться за цифрами... А потім у нас наче армія збільшується, а якості особового складу немає,

– пояснив обранець.

Дивіться також Військовий облік не за місцем прописки: юрист роз'яснив процедуру

Костенко вважає, що Україна повинна мати більшу армію для ефективної боротьби проти Росії. Він також наголосив на необхідності чесної комунікації з бійцями щодо фінансування та мотивації.