Осужденных коррупционеров могут мобилизовать: что предлагают народные депутаты

В Украине размышляют над тем, как можно пополнить ряды Сил обороны нашего государства. Среди одной из инициатив – разрешить мобилизовать осужденных коррупционеров.

Об этом в эфире "Мы Украина" заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она отметила, что соответствующее предложение сделал антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины.

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Хотят, чтобы коррупционеры служили по согласию

По словам Елены Шуляк, соответствующие правки могут появиться ко второму чтению. Она отметила, что основными органами власти, которые помогали и были активно вовлечены в написание соответствующего законопроекта, были Министерство юстиции, Министерство обороны и Генеральный штаб.

Поэтому есть соответствующая статистика – это тысячи осужденных, которые в случае добровольного согласия смогут присоединиться к обороне страны. Сейчас есть предложение от антикоррупционного комитета относительно того, смогут ли коррупционеры по согласию служить и быть мобилизованными,

– отметила Шуляк.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За него отдали свои голоса 283 народных избранника. Напомним, как теперь должны вручать повестки.

Как теперь будут вручать повестки