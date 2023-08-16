100 000 долларов в месяц от уклонистов: на Николаевщине директор психбольницы организовал схему

Николаевский областной центр психического здоровья помогал военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации за взятки. В этом деле оказался замешан не только директор, но и его подчиненные.

В Николаевской области директор медучреждения и другие врачи заработали немалую сумму на уклонистах. Об этом говорится в отчете Государственного бюро расследований.

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Подробности коррупционной схемы

Врачи из психбольницы производили липовые справки о непригодности к военной службе. Они придумывали психические болезни. Уклонисты платили им по 1 500 долларов, чтобы иметь основания для снятия с военного учета в районных ТЦК. Ежемесячно работники медучреждения оформляли поддельные документы на сумму более 100 000 долларов.

Этот "бизнес" организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке подчиненных врачей, которые производили необходимые справки, и правоохранителя, который и занимался подбором клиентов,

– указывается в сообщении.

Сотрудники ДБР разоблачили эту масштабную схему. Они задержали правоохранителя, когда тот передал клиенту фейковую медицинскую справку и взял за это взятку. Также были проведены обыски на работе и в жилищах фигурантов. В настоящее время устанавливаются другие участники схемы и решается вопрос о сообщении директору медучреждения о подозрении. Он может сесть максимум на 10 лет с конфискацией имущества.

Кадры с места задержания / Фото Государственного бюро расследований



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