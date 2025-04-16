Мобилизация сейчас будет только усиливаться, – офицер Nemesis объяснил преимущества рекрутинга

В Украине с начала полномасштабного вторжения не прекращаются мобилизационные процессы. Украинские мужчины, готовые брать судьбу в свои руки, заранее выбирают подразделение, в котором планируют служить.

По мнению Владимира Коломойца, военнослужащего 412 полка Nemesis Сил беспилотных систем, которое он высказал в разговоре с 24 Каналом, именно сознательная мобилизация позволяет взвешенно выбрать место службы. Также военнослужащий развенчал стереотипы относительно армии, которые существуют в украинском обществе.

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Уже будет поздно принимать решения

Коломоец считает, что человеку нужно осознать, если у него нет законных оснований не идти на службу, он будет жить в постоянном страхе.

Военнослужащий рассказал, что когда присоединился к Вооруженным Силам Украины, то стал лучше спать, потому что знал, где он находится и для чего. Раньше ему было морально некомфортно, ведь он понимал, что на фронте воюет почти миллион людей, которые защищают Украину. А он – военнообязанный, и все еще не присоединился к ним.

Мобилизация сейчас будет только усиливаться. Вопрос стоит так: если у тебя нет оснований, или мобилизуйся сам и сделай это сознательно, по своему выбору, или это решит за тебя государство. Тогда тебя привезут в распределительный центр, и уже будет поздно принимать решение,

– подчеркнул он.

Многие мужчины, что хотят служить полку Nemesis Сил беспилотных систем, по словам Коломойца, заполняют анкеты, уже находясь в учебном центре и проходя там базовую общую военную подготовку.

Не могу понять, почему человек решил искать подразделение, когда его уже привезли в учебный центр, уже мобилизовали. Друг, тебе не кажется, что это немного поздно?

– подчеркнул военнослужащий.

Также Владимир Коломоец отметил, что люди в Украине в принципе мало информированы о том, как сегодня работает украинское войско.

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Один из стереотипов, который существуют об армии, по его словам, что это – страшный мир. Он сразу чем-то угрожает, и с первого дня пребывания там возникает риск для жизни.

Однако это не так. Сейчас большинство подразделений занимаются жизнью личного состава, готовят его. Появилось большое количество опытных боевых командиров,

– подчеркнул он.

За три года войны, как отметил Владимир Коломоец, ситуация кардинально изменилась во всех известных подразделениях. Работают отделы рекрутинга, они постоянно на связи, никто никого сразу не хватает и не заставляет.

Он добавил, что туда можно прийти, пообщаться, обсудить темы, которые интересуют, задать вопросы и получить ответы.

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Напомним, что командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков уверен в том, что в Украине будут мобилизовывать с 18 лет. Он заметил, что это, к сожалению, реалии с которыми, вероятно придется столкнуться.