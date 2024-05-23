В ТЦК сказали, на что именно влияет военно-учетная специальность

Перечень военно-учетных специальностей закреплен приказом Минобороны. Данные о ВОС заносят в военно-учетный документ.

Как именно определяют военно-учетную специальность и влияет ли она на мобилизацию, ответил Павел Литвин – заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева.

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Что нужно знать о военно-учетной специальности

Так, военно-учетная специальность определяется по образованию, специальности. Чем больше профессиональных способностей имеет военнообязанный, тем больше у него специальностей, в соответствии с документами, которые подтверждают профессиональные знания и навыки. Кроме того, ВУС могут меняться во время службы.

Впрочем, если человек 30 лет назад получил удостоверение водителя грузовика, но ни дня не был за рулем, получить такую ВУС не сможет. Эти нюансы определяют во время личной беседы работника ТЦК с военнообязанным.

У многих значится военно-учетная специальность "строитель – подсобный рабочий", потому что эти люди после получения приписного в возрасте 17 лет больше не появлялись в военкомате. Итак, ТЦК не имеет информации об их образовании. Такую ВУС дают людям без профессионального образования. Человек может быть хоть дирижером, но в ТЦК будет числиться подсобным рабочим. Хотите иметь соответствующую ВУС – обновляйте свои данные в ТЦК,

– подчеркнул Павел Литвин.

Также отметил, что мобилизация людей с определенными военно-учетными специальностями происходит по потребностям ситуации на фронте. Впрочем, ТЦК сначала отправляет мобилизованных не в конкретные части, а в учебные центры для прохождения базовой общей военной подготовки.

Кстати, в этих центрах военнообязанный может изменить свою специальность. То есть ВУС в учетной карточке еще не означает конкретных обязанностей уже в армии.

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Важно! Недавно, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. Все военнообязанные в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои данные. Сделать это можно в приложении Резерв+, ТЦК или ЦПАУ.