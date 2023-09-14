Где могут и не могут служить ограниченно годные: отправляют ли их на фронт
Источник:Дмитрий Дончак
В Украине идет военное положение и мобилизация. Поэтому к службе в ВСУ могут призвать и тех граждан, которых военно-больничная комиссия признала ограниченно годными.
Члены ВЛК руководствуются "Положением о военно-врачебной экспертизе", когда делают выводы. Оно содержит таблицу определения пригодности к военной службе.
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Где могут и не могут служить ограниченно годные
Как пояснил правозащитник Дмитрий Дончак, лица, которых на ВЛК признали ограниченно годными, непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях. В то же время они годны для службы в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях, организациях и учебных заведениях.
При медицинском осмотре военнослужащих и других контингентов ВЛК принимаются постановления такого содержания, в частности: "Ограниченно годен к военной службе". Одновременно с постановлением ВЛК в индивидуальном порядке с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы, приспособленности к ней прошедшего медицинское освидетельствование, в постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу,
– объяснил адвокат.
Могут отправлять на фронт военнообязанных
По словам юриста, в нашем законодательстве у понятия "боевая часть" нет четкого определения. Поэтому нет и прямого запрета на направление ограниченно годного в ту часть, которая выполняет задание на "нуле" или близко к нему.
Дончак подчеркнул, что в случае направления ограниченно годных на фронт должны выполняться три условия. Во-первых, таких военнослужащих нельзя отправлять служить в десантно-штурмовые войска или морскую пехоту.
Во-вторых, ВЛК, установившая ограниченную годность, в своем постановлении должна четко определить, какие виды службы и должности противопоказаны такому военнослужащему из-за состояния его здоровья. В-третьих, вид службы и должности должны быть связаны с деятельностью именно обеспечения воинской части.
То есть не может быть должность стрелок, гранатометчик и т.д.
– заметил адвокат.
По его словам, также таких ограниченно годных не могут отправлять на рытье окопов, обустройство блиндажей и другую работу, связанную с физическим трудом.
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