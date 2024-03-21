При подаче заявления о государственной регистрации брака человек заполняет соответствующие графы для предоставления информации. Такое заявление включает в себя сведения относительно отношения к военной службе. Таким образом, после регистрации брака, ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица.

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Что это означает для военнообязанного

Юрист отмечает, что после регистрации брака мужчину сразу никто не мобилизует.

Однако после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК. Поскольку призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они находятся на воинском учете, об изменении персональных данных,

– объясняет она.

В то же время, когда начинается судебный процесс о расторжении брака или взыскании алиментов, суды не подают информацию в ТЦК.

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