При подаче заявления о государственной регистрации брака человек заполняет соответствующие графы для предоставления информации. Такое заявление включает в себя сведения относительно отношения к военной службе. Таким образом, после регистрации брака, ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица.
Читайте также Перечень лиц, имеющих право на отсрочку, уменьшится: что меняет новый закон о мобилизации
Что это означает для военнообязанного
Юрист отмечает, что после регистрации брака мужчину сразу никто не мобилизует.
Однако после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК. Поскольку призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они находятся на воинском учете, об изменении персональных данных,
– объясняет она.
В то же время, когда начинается судебный процесс о расторжении брака или взыскании алиментов, суды не подают информацию в ТЦК.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно
- Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что правки к законопроекту о мобилизации рассматривают медленно. В частности, причиной этого является популизм, который присутствует в правках.
- Комитет национальной безопасности, обороны и разведки все же поддержал ряд важных поправок к законопроекту. Например, электронный кабинет внедряется как право, а не обязанность. Кроме этого, Комитет отклонил норму об электронных повестках.
- Депутат от партии "Голос" Роман Лозинский рассказал о шансах принятия нормы об экономическом бронировании. Он очень сомневается, что эта норма наберет необходимое количество голосов. Напомним, что в Офисе президента считают, что установить порог для экономического бронирования следует в размере 30 – 35 тысяч гривен в месяц.
- В то же время 18 марта Роман Лозинский рассказал, что к поправкам о штрафах и наказании для уклонистов от мобилизации Комитет до сих пор не дошел. Он отметил, что сейчас не налажена работа с правоохранительным комитетом. По его словам, до финального результата еще далеко.