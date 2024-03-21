При подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу людина заповнює відповідні графи для надання інформації. Така заява включає в себе відомості стосовно відношення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу, РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи.
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Що це означає для військовозобов'язаного
Юристка зазначає, що після реєстрацію шлюбу чоловіка одразу ніхто не мобілізовує.
Однак після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК. Оскільки призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних,
– пояснює вона.
Водночас, коли починається судовий процес про розірвання шлюбу або стягнення аліментів, суди не подають інформацію до ТЦК.
Розгляд законопроєкту про мобілізацію: що відомо
- Народний депутат Федір Веніславський розповів, що правки до законопроєкту про мобілізацію розглядають повільно. Зокрема, причиною цього є популізм, який присутній у правках.
- Комітет національної безпеки, оборони та розвідки все ж підтримав ряд важливих правок до законопроєкту. Наприклад, електронний кабінет впроваджується як право, а не обов'язок. Окрім цього, Комітет відхилив норму про електронні повістки.
- Депутат від партії "Голос" Роман Лозинський розповів про шанси ухвалення норми про економічне бронювання. Він дуже сумнівається, що ця норма набере необхідну кількість голосів. Нагадаємо, що в Офісі президента вважають, що встановити порог для економічного бронювання слід у розмірі 30 – 35 тисяч гривень на місяць.
- Водночас 18 березня Роман Лозинський розповів, що до правок про штрафи й покарання для ухилянтів від мобілізації Комітет досі не дійшов. Він зазначив, що зараз не налагоджена робота з правоохоронним комітетом. За його словами, до фінального результату ще далеко.