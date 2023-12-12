В Раде ответили, что предопределяет разницу в мобилизации в селе и городе

Сложно не заметить разницу в подходе к мобилизации людей из малых населённых пунктов и крупных городов. В Верховной Раде объясняют, что работникам ТЦК легче вручить повестку человеку из села из-за коррупции в крупных городах и других причин.

В понедельник, 11 декабря, вышло очередное интервью члена Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломии Бобровской. В нем она, в частности, прокомментировала мобилизацию людей из разных по величине населенных пунктов.

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Мобилизация в городах и селах: какая разница

По словам депутата, людям в больших городах легче избежать службы в армии, поскольку они живут в основном не по месту регистрации. Также не стоит забывать о коррупции, которая все еще присутствует в мобилизационной системе.

В частности, Бобровская вспомнила о бывшем начальнике Одесского территориального центра комплектования Евгение Борисове, против которого было возбуждено уголовное дело по возможному незаконному обогащению.

Я считаю, что это абсолютно коррупционный фактор. Возьмем в пример Одессу. С предыдущим начальником ТЦК были уговоры: от 8 тысяч долларов за человека в районах за отсрочку. Была организована схема круговой поруки районных ТЦК,

– констатировала парламентария.

Она добавила, что Борисова на должности заменил Александр Юхименко – командир 14-й бригады ВСУ. По ее словам, бывший глава центра комплектования имел крепкую сеть российской агентуры и коррумпированных чиновников.

Работники ТЦК проводят рейды

Стоит вспомнить к этой теме, что за последнее время существенно интенсифицировалась мобилизация людей в Закарпатской области.

Сотрудники территориальных центров комплектования провели рейд спортивными залами Ужгорода. В частности, вручили повестки военнообязанным тренерам и посетителям.

Кроме того, Украина недавно наблюдала за визитом людей в военной форме в оздоровительный комплекс "Косино". Администрация заведения заявила, что большинство посетителей – это женщины и дети.