Не так, как было раньше: почему люди с инвалидностью имеют отсрочку всего на три месяца

В Украине люди с инвалидностью теперь получают отсрочку от мобилизации на три месяца, а не на год, как это было раньше. Каждые 90 дней основания для отсрочки должны проверяться заново.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

Читайте также В Минобороны объяснили, почему нельзя продлить студенческую отсрочку до конца семестра

Отсрочка продлевается каждые 90 дней

В Минобороны объяснили, что отсрочка длится до конца объявленной мобилизации. Военное положение и мобилизация в Украине продолжаются каждые 90 дней новым указом – поэтому основания для отсрочки должны проверяться заново.

Екатерина Черногоренко подчеркнула, что люди с пожизненной инвалидностью, которые имеют пенсионное удостоверение, могут больше не переживать. По словам заместителя министра, их отсрочки в приложении Резерв+ будут продолжаться автоматически во время каждого продолжения мобилизации, если сохранится основание в реестре Пенсионного фонда.

Работаем над тем, чтобы сделать эту функцию доступной для всех людей с инвалидностью,

– написала Черногоренко.

К слову, в Министерстве обороны также объяснили, почему не все отсрочки от мобилизации продолжаются автоматически. По словам Екатерины Черногоренко, все из-за того, что наполнение реестров и налаживание взаимодействия между ними требует тщательной межведомственной работы и требует времени.