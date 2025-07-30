Мобилизация через рекрутинг очень важна. Лучше, чтобы украинцы приобщались к бригадам именно таким образом. Потому что тогда у граждан есть возможность попасть именно на выбранную должность, на ту, которая им подходит.

Такое мнение 24 Каналу озвучил главный сержант подразделения БПЛА Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Денис Кардаш. По его словам, благодаря рекрутингу люди будут отбираться более качественно.

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Какие преимущества в мобилизации через рекрутинг?

Денис Кардаш отметил, что сейчас нужны люди на все должности. Больший акцент делается на пилотов различных дронов. Также очень нужны мастера, которые разбираются в радиоэлектронике, ремонте техники, программировании.

Рекрутинг в подразделение БПЛА Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" работает очень хорошо. Он имеет два направления. Это гражданские и люди, которые самовольно оставили части других бригад из-за различных сложных ситуаций.

Есть два отделения рекрутинга: во Львове и Днепре. Люди звонят, с ними общаются, обнаруживают их сильные стороны, спрашивают, куда они хотят пойти. Затем контакт предоставляется командиру. Они общаются между собой. Командир спрашивает то, что ему нужно, и предлагает должность, которая у него есть, а человек выбирает, соглашаться ли на нее. Затем человек проходит общую военную подготовку и попадает в бригаду на ту должность, на которую его согласовали.

Будет лучше, когда люди будут заходить на бригады через рекрутинг. Потому что они будут понимать, куда они идут. Они смогут применить их сильные стороны. Он может быть физически слабый, но очень разбираться в электронике. Он не будет штурмовиком или водителем танка. Он будет работать с паяльником и заниматься тем делом, в котором он силен,

– объяснил главный сержант.

Он добавил, что если люди будут это понимать и мобилизоваться через рекрутинг, то люди в бригады будут отбираться более качественно. Таким образом украинская армия будет более боеспособной. Потому что каждый будет заниматься тем делом, к которому он имеет талант.