Ситуация на фронте сложная не из-за отсутствия фортификаций. Дело в том, что подразделения неукомплектованы на 100%. В армии не хватает личного состава. Нужно или ускорить мобилизацию, или снизить призывной возраст до 18 лет.

Такое мнение 24 Каналу высказал начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман, объяснив, что из-за ранений украинские военные на неопределенный срок выпадают из строя. В это время все равно надо держать оборону, а для этого нужны люди.

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Как можно решить ситуацию с нехваткой личного состава

Офицер ВСУ рассказал, что на Покровском направлении крайне сложная ситуация. На прошлой неделе украинские военные ликвидировали группу диверсантов, которая зашла почти в Покровск.

Ситуация тяжелая не потому, что нет фортификаций или оборона какая-то не такая, нам не хватает людей. Что россияне "потрепанные", что нам трудновато с личным составом,

– отметил Герман.

Он считает, что темпы мобилизации не дают достаточной боевой миссии. По его мнению, мобилизацию нужно ускорить или уменьшить возрастной порог призывников.

Я за то, чтобы призывать людей с 18 лет. Я с 14 лет в берцах, закончил Суворовское училище. Я не видел комплектации подразделений на 100%. Думаю, что еще долго не увижу,

– отметил начальник службы РЭБ 111 бригады.

Поскольку украинская армия так или иначе несет санитарные потери. Погибших немного, по его словам, но военные ежедневно получают ранения. Они разной степени: есть тяжелые, есть легкие. Бойцы на разный срок выпадают из строя. И в этот момент кто-то должен держать линию фронта.

"Если выпало 100 бойцов, а пришло 50, то понятно, какое будет качество обороны", – констатировал Алексей Герман.

Напомним, что на Западе призывают Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы быстро нарастить численность армии.

Президент Владимир Зеленский считает этот разговор нечестным. По его словам, современная война требует оружия и поддержки, а не просто молодых солдат в окопах.