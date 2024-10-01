Могут ли мобилизовать 25-летнего мужчину, слепого на один глаз: ответ адвоката

В Украине каждый мобилизованный должен пройти ВВК, которая определит, является ли он пригодным для военной службы. Юрист объяснил, могут ли призвать мужчину, который имеет полную слепоту на один глаз.

По словам адвоката Дмитрия Дончака, ВВК устанавливает степень годности к военной службе на основании сравнения существующих у человека заболеваний с теми заболеваниями, которые имеются в Расписании болезней Приказа МОУ № 402.

Смотрите также Минобороны разрешило ТЦК использовать видеорегистраторы: как это будет работать

Призовут ли человека, слепого на один глаз

Сейчас практически все статьи Расписания болезней распределены на следующие пункты:

а – Непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;

б – Пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

в – пригодны к службе.

Полная слепота на один глаз – это статья 31 Расписания болезней. В этой статье говорится, что слепота одного или обоих глаз; отсутствие одного или обоих глазных яблок – это пункт "а", то есть с таким диагнозом человек непригоден к военной службе с исключением с воинского учета. .

С такой статьей не мобилизуют.

Если при полной слепоте одного глаза человека мобилизовали - это вопиющее нарушение действующих норм законодательства, необходимо обжаловать постановление ВВК плюс подавать жалобу в Минобороны,

– подчеркнул юрист.

К слову, эксперт объяснил, может ли получить отсрочку мужчина, у которого жена беременна третьим ребенком.