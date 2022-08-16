Отменять мобилизацию нет оснований, – военный эксперт предположил, сколько будет продолжаться война
В Украине продлили действие военного положения еще на 90 дней до 21 ноября. Решение абсолютно логичное, ведь война к концу осени точно не закончится.
Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, оснований отменять военное положение и мобилизацию – нет.
Важно Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября
Прогнозировать завершение войны пока не приходится
Попович также отметил, что прогнозировать завершение войны в среднесрочной перспективе пока не приходится. А это и есть те 90 дней, на которые продлено действие военного положения
Я думаю, мы еще по крайней мере до ноября будем с вами общаться по поводу военных действий в Украине,
– подчеркнул военный эксперт.
Как влияет затягивание войны на россиян
По мнению военного обозревателя, затягивание войны необходимо оккупантам. В таком случае они могут сделать паузу, накопить силы, чтобы весной заново повторить агрессивные действия на российско-украинском фронте.
россияне побуждают нас к переговорам
Попович также добавил, что россияне сейчас постоянно побуждают нас к переговорам. В частности, их официальные лица, МИД, которые постоянно вбрасывают, мол всегда готовы к переговорам с украинцами, это украинцы остановили этот процесс.
"Это делают и зарубежные агенты влияния. Можно вспомнить Шредера, который перечислил прихоти российской стороны", – подчеркнул военный обозреватель.
По его словам, все это попытка затягивания времени. И попытка вытащить Украину на переговоры, чтобы зафиксировать нынешнее положение вещей, фактически, линию фронта. И потом весной уже с более выгодных позиций начать второй этап широкомасштабного вторжения.
Впрочем, эксперт не прогнозирует, что весной точно будут активные боевые действия. Он просто объяснил мотивацию россиян к затягиванию войны.
У нас могут быть другие мнения. И я знаю, что у нас точно есть другие мнения по прекращению военных действий уже к зиме,
– подытожил Попович.
Попович о том, сколько еще будет продолжаться война в Украине: смотрите видео
Мобилизация в Украине: последние новости
- Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, по сравнению с февралем, в настоящее время потребность в доукомплектовании воинских частей уменьшилась в 10 раз. Все области выполнили план по призыву на 100%.
- В Сухопутных войсках ВСУ также рассказали, что в настоящее время нет мобилизационных волн как таковых. Мобилизация зависит от потребностей на фронте.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой наработать механизм, чтобы те, кто не подлежит призыву, могли уехать за границу. В частности, это касается студентов.