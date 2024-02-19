Жителю Полтавской области вручили 18 повесток: в ТЦК объяснили, как так получилось

В Полтавской области мужчине вручили более десятка повесток. Однако ему удалось избежать мобилизации несмотря на то, что его признали годным к службе.

Житель Полтавской области получил 18 повесток в течение нескольких месяцев. Речь идет о периоде с июня по ноябрь 2023 года.

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Жителю Полтавской области вручили 18 повесток

Известно, что мужчина 16 раз приходил в ТЦК, однако из-за его состояния здоровья военные части отказывались брать его на службу.

По словам мужчины, последние разы его в воинские части отвозил лично подполковник, но каждый раз его заворачивали обратно. Поэтому последние две повестки он решил проигнорировать.

Так, из-за этого суд признал мужчину виновным по статье об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Сообщается, что сам обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Поэтому суд смягчил ему приговор на 2 года испытательного срока.

Подчеркивал беспорядке в системе ТЦК, утверждал, что в его военном билете, который хранится у работников ТЦК, не отражена вся информация по его учета, а вместо этого работники ТЦК постоянно исправляют в нем даты вместо внесения действительной информации. Все приведенное повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился по повесткам,

– говорится в материалах суда.

Как реагируют в ТЦК

По словам Истомина, мужчине было неоднократно вручены повестки, он за ними появлялся в ТЦК. Роман Истомин отметил, что военно-врачебной комиссией мужчина был признан годным к службе и направлялся в учебные центры.

Однако в учебных центрах, куда направляют мобилизованных, также есть приемная комиссия. Которая и отказывалась принимать мужчину на обучение.

Истомин рассказал, что "там есть психолог, медик, который осматривает людей, прибывших".

"Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК. То есть, что он там говорил, мы не знаем. Возможно, делал вид эпилепсии, возможно, говорил, что у него давление постоянно высокое. Но в целом, согласно действующему законодательству, он пригоден к военной службе. Было только решение, что учебный центр отказывается его принимать. Из-за этого он получал повестку на следующую дату", - заявил Истомин.

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