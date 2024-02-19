Жителю Полтавской области вручили 18 повесток: в ТЦК объяснили, как так получилось
Источник:"РБК-Украина"
В Полтавской области мужчине вручили более десятка повесток. Однако ему удалось избежать мобилизации несмотря на то, что его признали годным к службе.
Житель Полтавской области получил 18 повесток в течение нескольких месяцев. Речь идет о периоде с июня по ноябрь 2023 года.
Смотрите также Все совершеннолетние должны быть военнообязанными, независимо от пола, – офицер ВСУ
Жителю Полтавской области вручили 18 повесток
Известно, что мужчина 16 раз приходил в ТЦК, однако из-за его состояния здоровья военные части отказывались брать его на службу.
По словам мужчины, последние разы его в воинские части отвозил лично подполковник, но каждый раз его заворачивали обратно. Поэтому последние две повестки он решил проигнорировать.
Так, из-за этого суд признал мужчину виновным по статье об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и приговорил к четырем годам лишения свободы.
Сообщается, что сам обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Поэтому суд смягчил ему приговор на 2 года испытательного срока.
Подчеркивал беспорядке в системе ТЦК, утверждал, что в его военном билете, который хранится у работников ТЦК, не отражена вся информация по его учета, а вместо этого работники ТЦК постоянно исправляют в нем даты вместо внесения действительной информации. Все приведенное повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился по повесткам,
– говорится в материалах суда.
Как реагируют в ТЦК
По словам Истомина, мужчине было неоднократно вручены повестки, он за ними появлялся в ТЦК. Роман Истомин отметил, что военно-врачебной комиссией мужчина был признан годным к службе и направлялся в учебные центры.
Однако в учебных центрах, куда направляют мобилизованных, также есть приемная комиссия. Которая и отказывалась принимать мужчину на обучение.
Истомин рассказал, что "там есть психолог, медик, который осматривает людей, прибывших".
"Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК. То есть, что он там говорил, мы не знаем. Возможно, делал вид эпилепсии, возможно, говорил, что у него давление постоянно высокое. Но в целом, согласно действующему законодательству, он пригоден к военной службе. Было только решение, что учебный центр отказывается его принимать. Из-за этого он получал повестку на следующую дату", - заявил Истомин.
Экономическое бронирование от призыва: что известно
- Власти Украины рассматривают вариант возможности экономического бронирования от мобилизации для бизнеса. Однако сейчас продолжаются обсуждения относительно того, какой вид должен приобрести соответствующий законопроект.
- Среди предложений – бронирование за высокие налоги или возможность за отдельную плату забронировать своего сотрудника. Однако стоит отметить, что сейчас нет единого видения, как это будет выглядеть.
- Офис Президента и инициативная группа нардепов, которую собрал председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха, имеют разные мнения относительно экономического бронирования.
- Так, в ОП считают, что нужно опираться на размер реальной заработной платы. Нижняя "граница входа", которая позволит претендовать на экономическое бронирование, – 30 – 35 тысяч гривен в месяц.
- В то же время группа депутатов являются сторонниками введения налога, вроде военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен.