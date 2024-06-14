Раздают ли повестки в рекрутинговых центрах: ответ Минобороны

Информация, что в рекрутинговых центрах раздают повестки, не соответствует действительности. В Минобороны объяснили, что это ложная информация, ведь центры прежде всего предназначены для эффективного подбора военной специальности для человека.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Киев" объяснил, что во время разговора со специалистом можно посоветоваться и узнать, какие сейчас вакансии требуют те, или иные подразделения.

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Повесток в центрах рекрутинга не выдают

Лазуткин рассказал, что, кроме прочего, вакансии можно искать и на онлайн-платформах, как пример, на Lobby X. На сайте также можно посмотреть дополнительную информацию о требованиях, а также заработка.

Или же можно прийти непосредственно в рекрутинговый центр и поговорить со специалистом. Все-таки непосредственно общение может раскрыть больше информации. Также в рекрутинговых центрах не выдают повестки. Человек узнает, поинтересуется, расскажет о себе и в соответствии с его профессией, ему найдут какое-то предложение,

– пояснил представитель Минобороны.

Также Лазуткин добавил, что база всех вакансий в армии объединена. Он отметил, что таким образом можно узнать и в рекрутинговом центре, куда можно прийти и пообщаться непосредственно со специалистом, который что-то посоветует, что-то расскажет о тех, или иных подразделениях где есть те, или иные вакансии.

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