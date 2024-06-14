Хотя эти два вида службы имеют определенные различия, однако также предусмотрено много похожих деталей. В частности, речь идет об отпуске и денежных выплатах.

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Что известно о службе по контракту

Лица рядового состава могут заключить контракт на срок до 3 лет, лица сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет. Если военнослужащий заключил контракт во время периода проведения мобилизации, он не разрывается и продолжается.

По закону "О воинской обязанности и военной службе", контрактники служат до окончания военного положения, объявления демобилизации или до момента, когда появляются основания для увольнения. Исключение – украинцы в возрасте от 18 до 25 лет.

Во время военного положения срок контрактной военной службы для них составляет один год. Более того, новый договор с ВСУ придется подписать, если военный захочет сменить вид службы.

Во время военного положения заключить контракт могут украинцы от 18 до 60 лет, которые стоят на воинском учете и пригодны к службе по состоянию здоровья. В частности, это касается женщин, которые не состоят на учете, и иностранцы.

Перейти на такую форму службы имеет возможность и человек, который уже был мобилизован и выполняет боевые задачи. По закону, заключить контракт с ВСУ могут военные, которых уволили со службы из-за ранения. В частности, если они получили инвалидность.

Одно из главных отличий службы по контракту от мобилизации – в рамках первой есть возможность выбрать подразделение и специальность. Однако это может не сработать, когда желаемое подразделение полностью укомплектовано или оно не требует нового человека на определенную военную должность.

В частности, перед тем, как заключить контракт, человек должен пройти профессионально-психологический отбор, проверку и испытания. Военнообязанного будут проверять на уровень физической подготовки, мотивацию к службе, психологическую устойчивость.

А как насчет мобилизации

Служба мобилизованных украинцев продлится до окончания военного положения или до объявления демобилизации. Уволиться со службы мобилизованные также могут, если имеют основание, предусмотренное законом.

Под мобилизацию подпадают все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья. Также те, кто не имеют права на отсрочку. До 25 лет мужчин могут мобилизовать только с их согласия.

Мобилизованных будут отправлять на службу в те воинские части и соединения, которые нуждаются в комплектовании или доукомплектовании. То есть, выбрать желаемое подразделение будет сложнее, чем контрактникам.

Мобилизованные, как и контрактники, могут принимать непосредственное участие в боевых действиях, занимать руководящие должности и получать воинские звания.

Условия для увольнения со службы

Военные-контрактники во время военного положения, имеют такие же условия для завершения службы, как и мобилизованные. Однако иностранцы, которые заключили контракт с ВСУ и служили не менее шести месяцев, могут покинуть ее по собственному желанию.

Со службы можно уволиться:

по состоянию здоровья (на основании заключения ВВК о "непригодности" или о временной непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев;

по семейным обстоятельствам (при условии, если не решил продолжать военную службу по собственному желанию);

если ему назначили наказание в виде лишения свободы;

если его лишили гражданства Украины;

после освобождения из плена (если не выразил желание продолжать службу);

если его назначили на должность судьи, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

по возрасту, если ему исполнилось 60 лет;

если получил инвалидность (и не выразил желание продолжать военную службу).

Выплаты для мобилизованных и контрактников

Денежное обеспечение военного не зависит от того мобилизован он, или контрактник. Размер выплаты устанавливают в соответствии с должностью, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

Исключением является единовременная выплата за заключение первого контракта с ВСУ и отдельные выплаты мобилизованным, которые могут инициировать городские советы.

В 2024 году за первый контракт военные рядового состава получают 24 224 гривны, сержантского и старшинского состава – 27 252 гривны, офицерского – 30 280 гривен.

Отпуска и лечение для разных видов службы

И тем, кто присоединился к войску по мобилизации, и тем, кто подписал контракт, предоставляют одинаковый срок отпуска. Во время действия военного положения военнослужащие с выслугой до 10 лет имеют право на 30 дней ежегодного оплачиваемого отпуска и на отпуск по семейным обстоятельствам до 10 календарных дней.

Женщины-военнослужащие дополнительно идут в отпуск в связи с беременностью и родами. Кроме того, имеют право на отпуск по уходу за ребенком, пока тому не исполнится три года. Особых отличий в условиях лечения на разных видах службы нет.