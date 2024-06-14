Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу "Київ" пояснив, що під час розмови з фахівцем можна порадитися й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи.

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Повісток в центрах рекрутингу не видають

Лазуткін розповів, що, крім іншого, вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог, а також заробітку.

Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Людина дізнається, поцікавиться, розповість про себе й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію,

– пояснив речник Міноборони.

Також Лазуткін додав, що база всіх вакансій у війську об'єднана. Він зазначив, що таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії.

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