Могут ли в Украине мобилизовать с 18 лет: полный перечень исключений

По закону, в Украине военнообязанным становится лицо, достигшее 25-летнего возраста. Однако существует несколько исключений, когда мужчину могут мобилизовать и раньше.

Об этом сообщает 24 Канал. Отмечается, что законодательство по мобилизации определяет две категории граждан – призывник и военнообязанный.

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Могут ли мобилизовать до 25 лет

Призывник – мужчина в возрасте от 16 до 25 лет, который приписан к призывному участку, то есть взят на соответствующий воинский учет и который подлежит призыву на срочную военную службу.

Военнообязанный – лицо, которое находится в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины на особый период, в частности во время действия военного положения. Стоит отметить, что военнообязанным становится лицо в случае достижения 25-летнего возраста или в случае окончания кафедры военной подготовки и получения соответствующего офицерского звания.

По закону, призывников призывают на срочную военную службу, а военнообязанных призывают во время мобилизации во время действия особого периода и военного положения. В то же время во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется.

В возрасте 18 – 25 лет могут мобилизовать тех, кто:

прошел срочную службу в мирное время

окончил высшее военное учебное заведение

закончил военную кафедру (стал офицером запаса, имеет военно-учетную специальность).

В других случаях мобилизация лиц 18 – 25 лет без опыта службы возможна только в добровольном порядке.

Важно! Весной вступил в силу закон, который отменил статус ограниченно-пригодный. И такие украинцы автоматически стали военнообязанными, даже если они моложе 25 лет. Верховная Рада урегулировала этот вопрос отдельным законом, однако его до сих пор не подписал президент.

К слову, ранее Владимир Зеленский недвусмысленно прокомментировал снижение призывного возраста в Украине. По словам президента, Украина должна сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники.