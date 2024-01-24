Мобилизация в Украине: кого из студентов могут призвать в 2024 году
В Украине идет военное положение и мобилизация, ведь Россия не прекращает полномасштабную агрессию. Мужчины в возрасте 18 – 60 лет считаются военнообязанными, однако здесь есть свои нюансы.
В настоящее время в Украине не призывают в ряды ВСУ студентов украинских и зарубежных учебных заведений. Речь идет о тех, кто получает образование по дневной или дуальной форме обучения.
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Что известно о мобилизации студентов
Вышеупомянутые категории студентов могут мобилизоваться по собственному желанию и получить академический отпуск на время службы. Также следует отметить, что люди после завершения бакалавриата и перед поступлением в магистратуру не получают отсрочку от мобилизации, ведь в этот период они временно не считаются студентами. Поэтому этих военнообязанных касается мобилизация.
Отсрочку дают на весь период обучения в учебном заведении гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования III степеней. А еще ее получают студенты профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения. В случае получения повестки студенты должны предоставить ТЦК и СП специальную справку, что они сейчас учатся.
Согласно законодательству, в Украине в 2024 году не должны мобилизовать студентов ПТУ и училищ (соискателей профессионально-технического образования), студентов вузов (соискателей высшего образования), ассистентов-стажеров, а также аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной и дуальной формах. Преподаватели и учителя тоже не подлежат призыву.К слову, в Украине порядок призыва регулируется дворами законами – "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Другие новости о мобилизации
- Недавно адвокат Владимир Романчук объяснил, что 18-летние считается призывной категорией, когда речь идет о срочной службе. Однако в Украине призыв на срочную военную службу не проводится, поэтому такие граждане могут мобилизоваться. только по собственному желанию.
- Его коллега Александр Камша ранее сообщал, что за нарушение правил военного учета предусматривается штраф. Юрист также назвал случаи, за которые можно понести уголовную ответственность во время военного положения.
- Напомним, что "белые билеты" не являлись предметом документооборота в Украине. Их владельцев могут снять с учета в ТЦК в случае наличия неизлечимой болезни, которая влияет на функции их организмов, или дать им отсрочку на основании вывода ВЛК.