Мобилизация в Украине: кого из студентов могут призвать в 2024 году

В Украине идет военное положение и мобилизация, ведь Россия не прекращает полномасштабную агрессию. Мужчины в возрасте 18 – 60 лет считаются военнообязанными, однако здесь есть свои нюансы.

В настоящее время в Украине не призывают в ряды ВСУ студентов украинских и зарубежных учебных заведений. Речь идет о тех, кто получает образование по дневной или дуальной форме обучения.

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Что известно о мобилизации студентов

Вышеупомянутые категории студентов могут мобилизоваться по собственному желанию и получить академический отпуск на время службы. Также следует отметить, что люди после завершения бакалавриата и перед поступлением в магистратуру не получают отсрочку от мобилизации, ведь в этот период они временно не считаются студентами. Поэтому этих военнообязанных касается мобилизация.

Отсрочку дают на весь период обучения в учебном заведении гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования III степеней. А еще ее получают студенты профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения. В случае получения повестки студенты должны предоставить ТЦК и СП специальную справку, что они сейчас учатся.

Согласно законодательству, в Украине в 2024 году не должны мобилизовать студентов ПТУ и училищ (соискателей профессионально-технического образования), студентов вузов (соискателей высшего образования), ассистентов-стажеров, а также аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной и дуальной формах. Преподаватели и учителя тоже не подлежат призыву.

Другие новости о мобилизации

Недавно адвокат Владимир Романчук объяснил, что 18-летние считается призывной категорией, когда речь идет о срочной службе. Однако в Украине призыв на срочную военную службу не проводится, поэтому такие граждане могут мобилизоваться. только по собственному желанию.

Его коллега Александр Камша ранее сообщал, что за нарушение правил военного учета предусматривается штраф. Юрист также назвал случаи, за которые можно понести уголовную ответственность во время военного положения.

Напомним, что "белые билеты" не являлись предметом документооборота в Украине. Их владельцев могут снять с учета в ТЦК в случае наличия неизлечимой болезни, которая влияет на функции их организмов, или дать им отсрочку на основании вывода ВЛК.

, в Украине порядок призыва регулируется дворами законами – "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".