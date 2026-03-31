Как проверить нахождение или отсутствие в розыске ТЦК

В Украине продолжается мобилизация и все больше военнообязанных получают сообщения о "розыске" ТЦК. По словам юристов, такие сообщения являются одними из самых распространенных процедур во время проверок воинского учета.

Об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий в комментарии для ТСН.

Как проверить статус в розыске?

Межирицкий объясняет, что термина "розыск" в законе нет. Это сокращенное бытовое название процедуры. По нему органы полиции получают сообщение о необходимости доставки лица для составления протокола за нарушение правил воинского учета.

Чаще всего такие сообщения касаются людей, которые не стали на учет вовремя, не явились по повестке или не прошли военно-врачебную комиссию. Другими словами, это не принудительная мобилизация, а административное реагирование на нарушение учета.

Вся информация о пребывании в "розыске" отображается в приложении Резерв+. Если приложение не установлено, данные можно получить через адвокатский запрос, рассмотрение которого занимает от 15 дней до одного месяца.

Как снять статус "в розыске"?

Законный способ снятия "розыска" зависит от причин его объявления. Самый распространенный вариант – уплата штрафа в размере 8 500 гривен, после чего отметка о розыске снимается. При этом срок действия розыска составляет три месяца. Если в течение этого времени он не реализован, его должны снимать или создавать новые основания для уведомления.

Адвокаты отмечают, что с 1 апреля мобилизация останется на том же уровне, что и раньше. Министерство обороны может вводить законодательные изменения, но их реализация требует времени.

Военнообязанным советуют регулярно проверять приложение Резерв+ и реагировать на сообщения законным способом, чтобы избежать недоразумений и штрафов.

