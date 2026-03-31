Про це розповів адвокат Андрій Межирицький в коментарі для ТСН.

Як перевірити статус у розшуку?

Межирицький пояснює, що терміну "розшук" у законі немає. Це скорочена побутова назва процедури. За нею органи поліції отримують повідомлення про необхідність доставлення особи для складання протоколу за порушення правил військового обліку.

Найчастіше такі повідомлення стосуються людей, які не стали на облік вчасно, не з'явилися за повісткою або не пройшли військово-лікарську комісію. Іншими словами, це не примусова мобілізація, а адміністративне реагування на порушення обліку.

Вся інформація про перебування у "розшуку" відображається у додатку Резерв+. Якщо додаток не встановлено, дані можна отримати через адвокатський запит, розгляд якого займає від 15 днів до одного місяця.

Як знати статус "у розшуку"?

Законний спосіб зняття "розшуку" залежить від причин його оголошення. Найпоширеніший варіант – сплата штрафу у розмірі 8 500 гривень, після чого відмітка про розшук знімається. При цьому строк дії розшуку становить три місяці. Якщо протягом цього часу він не реалізований, його повинні знімати або створювати нові підстави для повідомлення.

Адвокати зазначають, що від 1 квітня мобілізація залишиться на тому ж рівні, що й раніше. Міністерство оборони може запроваджувати законодавчі зміни, але їх реалізація потребує часу.

Військовозобов'язаним радять регулярно перевіряти додаток Резерв+ і реагувати на повідомлення у законний спосіб, щоб уникнути непорозумінь і штрафів.

