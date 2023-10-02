В бой идут одни "старики": в Раде хотят разрешить добровольную мобилизацию старше 60

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, связанный с процессом мобилизации в Украине. В частности, нардепы хотят позволить добровольно мобилизоваться мужчинам старше 60 лет.

В то же время, такая мобилизация может происходить только при определенных условиях. В настоящее время этот проект закона находится на рассмотрении профильного комитета украинского парламента.

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В Раде предлагают добровольную мобилизацию новой категории населения

Законопроект под номером 10084 призван снять возрастные ограничения, налагаемые на добровольную мобилизацию украинских граждан. Согласно документу, военный возраст для солдат хотят повысить с 60 до 65 лет, а для высшего военного руководства – с 65 до 70 лет.



Совет хочет разрешить добровольную мобилизацию мужчин старше 60 лет / Скриншот 24 Канала

В конце концов, такую мобилизацию могут разрешить только при условии, что человек имеет:

высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы;

признание ВЛК как пригодных по состоянию здоровья для прохождения военной службы;

желание служить в рядах ВСУ.

В пояснительной записке авторы законопроекта нардепы Александр Юрченко и Анатолий Бурмич отметили, что многие мотивированные украинцы имели хорошую физическую подготовку и признаны ВЛК мобилизовались в армию нашего государства перед достижением предельного возраста. В то же время существует много граждан, которые уже перешли этот возраст, но хотели бы присоединиться к Вооруженным Силам.

Авторы законопроекта также отметили, что защита Родины является конституционной обязанностью граждан, а отказ им в этом является нарушением их прав. В конце концов, парламентарии стремятся также устранить возрастную дискриминацию, то есть эйджизм, привлекая большее количество людей для борьбы с врагом.

Ранее в Раде называли условие для усиления мобилизации

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что в Украине могут усилить общую мобилизацию мужского населения. По его словам, это может произойти, если поменяется военная стратегия нашего государства.

В то же время Костенко подчеркнул, что пока ни парламентскому комитету, ни ему лично неизвестно об изменении этой стратегии. Поэтому мобилизация украинцев происходит в том темпе, который идет сейчас.

Кроме того, нардеп предположил, что в Украине должна измениться информационная политика войны. По его словам, украинцам следует знать, что война может длиться долго и "на одних плечах ее не вывезти".