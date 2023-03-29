У Зеленского заявили, что Рада работает над усовершенствованием мобилизации

В Украине планируется усовершенствовать процедуру проведения мобилизационных мероприятий. Над этим уже работают в Комитете Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом сообщил член Комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

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Вениславский рассказал, что по результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители самого высокого уровня, отвечающие за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают неправильные ситуации.

К примеру, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности,

– заявил представитель президента в парламенте.

Также нардеп проинформировал, что в настоящее время в Комитете продолжается работа по совершенствованию процедуры проведения мобилизационных мероприятий. В частности, по словам Вениславского, комитет разрабатывает законодательные изменения. Они будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, которые вынужденно проживают не по месту постоянной регистрации.

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В Минобороны уточнили, есть ли новые волны мобилизации

Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Она проходит планово. Никаких волн мобилизации нет. Потребности в мобилизации зависят от ситуации на поле боя, подчеркнула Маляр.