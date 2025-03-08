Мобилизация в Украине: как рядовые и сержанты могут получить офицерское звание

Мобилизованные рядовые и сержанты могут получить офицерское звание и быть назначенными на высокие должности в армии. Однако, есть определенные требования.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Минобороны № 170.

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Как получить офицерское звание

Во время действия военного положения военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации, могут присвоить воинские звания младшего лейтенанта одновременно с назначением на должности офицерского состава со штатной категорией до полковника (капитана 1 ранга).

Требования:

полное высшее образование (магистр или специалист),

опыт работы на руководящих должностях на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности не менее двух лет.

Важно! Речь идет о должностях, которые соответствуют профилю служебной деятельности, приобретенному опыту и специальности.

Также в приказе закреплено, что такие военнослужащие продолжают проходить службу по призыву по мобилизации, на особый период или военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и в дальнейшем направляются на подготовку на курсы профессионального военного образования (L-курсы) для получения соответствующих уровней военного образования в установленном законодательством порядке.

Первичное офицерское звание могут получить рядовые, сержанты и старшины, которые имеют высшее образование не ниже бакалавра. Однако для этого им нужно пройти курс подготовки по соответствующей программе.

К слову, офицерское звание также могут получить сержанты без высшего образования. Впрочем, для этого необходимо подписать контракт, иметь боевой опыт и опыт службы на офицерской должности.