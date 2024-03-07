Без ТЦК и учебных центров: военный сказал, каким должен быть набор в ВСУ

Одним из вопросов, который в последнее время больше всего волнует украинцев, – является вопрос мобилизации. Сейчас Верховная Рада рассматривает новый проект закона, однако точно неизвестно, когда его примут.

Система работы ТЦК, учебных центров – фактически не работает, она давно себя изжила. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, добавив, что такую позицию разделяют многие украинские военные.

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Когда человека призывают, то он не знает, что его будет ждать дальше: куда отправят, какие обязанности будет выполнять. Все это очень плохо, потому что не мотивирует бойцов, вместо этого должен работать рекрутинг.

Мы понимаем, что рекрутингом не закроем все потребности, но желающие смогут выбрать конкретную бригаду, должность, в которой сейчас есть необходимость и в которой человек сможет быть полезным,

– отметил военнослужащий.

В армии всегда нужно находить компромисс между тем, что ты умеешь и чего хочешь. Согласно этому следует организовывать работу. Сегодня трудно точно сказать насколько таким образом удастся закрыть проблему в людях, но идея рекрутинга является перспективной.

Это значительно лучше будет работать для тех, кто действительно хочет защищать страну, без ТЦК и учебных центров. Похожий опыт уже имеет 3 ОШБр, 5 ОШБр, подразделение "Кракен". Этот опыт очень полезен,

– добавил Кирилл Сазонов.

Относительно возраста призывников, то сейчас обсуждают его уменьшение с 27 до 25 лет. По словам военного, надо помнить, что добровольцы, которым исполнилось всего 20 – 22 года – прекрасно воюют. Зато бойцам, которым более 50 – часто не хватает здоровья.

Также возникают дискуссии по поводу бронирования мужчин, у которых зарплата больше 35 тысяч гривен. На самом деле армии нужны люди, которые поддерживают экономику, работают на оборону.

Мобилизовать бедных, а оставлять богатых – это очень плохая идея. С ней нужно что-то делать. Поэтому говорить с народными депутатами есть о чем,

– подытожил военнослужащий.

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