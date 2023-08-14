Военное положение в Украине: сколько еще продлится мобилизация и будут вручать повестки

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Повестку могут вручить мужчинам от 18 до 60 лет.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 18 августа этого года. Сколько еще продлится мобилизация и будут вручать повестки – расскажет 24 Канал.

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Сколько продлится мобилизация в Украине и будут вручать повестки

Мобилизацию и вручение повесток может продолжаться не более чем на 90 дней каждый раз. В случае необходимости Совет вновь утвердит законопроекты о продлении.

Таким образом, если общая мобилизация и военное положение в Украине продолжатся с 19 августа 2023 года, то она может длиться еще 90 дней до 17 ноября 2023 года.

Кто может получить повестку в сентябре

В этом вопросе изменений или поправок к законодательству не было, поэтому призвать могут: