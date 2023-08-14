Военное положение в Украине: сколько еще продлится мобилизация и будут вручать повестки
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Повестку могут вручить мужчинам от 18 до 60 лет.
Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 18 августа этого года. Сколько еще продлится мобилизация и будут вручать повестки – расскажет 24 Канал.
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Сколько продлится мобилизация в Украине и будут вручать повестки
Мобилизацию и вручение повесток может продолжаться не более чем на 90 дней каждый раз. В случае необходимости Совет вновь утвердит законопроекты о продлении.
Таким образом, если общая мобилизация и военное положение в Украине продолжатся с 19 августа 2023 года, то она может длиться еще 90 дней до 17 ноября 2023 года.
Кто может получить повестку в сентябре
В этом вопросе изменений или поправок к законодательству не было, поэтому призвать могут:
- годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без него;
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
- призывников от 18 до 27 лет, не проходивших срочную службу. Они подписывают контракт непосредственно с ВСУ;
- снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения.