Сколько мобилизованных за два года полномасштабного вторжения не были на фронте

Новый законопроект о мобилизации сейчас в Комитете, где занимаются проработкой поправок, внесенных ранее. Тем временем стало известно, сколько мобилизованных не были на фронте за два года большой войны.

Пролил свет на вопрос мобилизованных член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью. Он озвучил цифру, которая стала известной после аудита.

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Сколько мобилизованных не были на фронте

Вениславский в разговоре с журналистами отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взялся за аудит Сил обороны. Его интересовало, сколько мобилизованных за два года полномасштабного вторжения так и не попали на фронт.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", озвучил результаты аудита. По его словам, обнаружили "условно, 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генштаб, и не воевали". Вениславский высказал свое мнение относительно подобного рода резерва.

Он отметил, что задавал этот вопрос бывшему начальнику Генштаба генерал-лейтенанту Сергею Шаптале во время одного из закрытых заседаний Комитета по вопросам нацбезопасности. Мол, удастся получить как минимум одну – две бригады резерва, если провести аудит внутри Генштаба, Минобороны и других центральных военных органов управления, которые боевых задач не выполняют.

По словам Вениславского, "все из-за искусственно раздутых штатов", которые не всегда занимаются жизненно необходимыми функциями в секторе безопасности и обороны. Он добавил, что сейчас в этом направлении наблюдаются положительные сдвиги. Впрочем, конкретной цифры он не смог озвучить.

Можем сказать, что это более 8 тысяч человек (мобилизованных, которые не были на фронте, которых сейчас уже привлечено – 24 Канал),

– добавил Вениславский.

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