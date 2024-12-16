Снижение мобилизационного возраста в Украине: в правительстве прокомментировали заявления международных партнеров

В Украине невозможно снизить мобилизационный возраст только из-за желания международных партнеров. Для мобилизации с 18 лет пока нет ни системы планирования, ни обучения, ни необходимого оснащения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам евроинтеграции и министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной, которую цитирует Суспільне.

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Международные партнеры предлагали снизить мобилизационный возраст в Украине

Ранее в Соединенных Штатах Америки Украине предлагали снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По мнению партнеров, это может помочь усилить Вооруженные Силы Украины, ведь Россия не останавливает мобилизационные процессы и наращивает количество людей на фронте.

Однако, по словам Ольги Стефанишиной, такое ответственное решение не может быть продиктовано должностными лицами Белого дома или другими партнерами.

Это не позиция – это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше,

– отметила Стефанишина в комментарии журналистам.

Тема мобилизации граждан с 18 лет уже обсуждалась на встречах с должностными лицами Европейского Союза. Тогда вице-премьер ответила, что в Украине нет соответствующей подготовки и возможностей, чтобы снизить мобилизационный возраст.

Позиция Украины по мобилизации с 18 лет