Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву віцепремʼєрки з питань євроінтеграції та міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної, яку цитує Суспільне.
До теми З якого віку мобілізують: пояснюємо тонкощі
Міжнародні партнери пропонували знизити мобілізаційний вік в Україні
Раніше в Сполучених Штатах Америки Україні пропонували знизити мобілізаційний вік до 18 років. На думку партнерів, це може допомогти посилити Збройні Сили України, адже Росія не зупиняє мобілізаційні процеси і нарощує кількість людей на фронті.
Проте, за словами Ольги Стефанішиної, таке відповідальне рішення не може бути продиктоване посадовцями Білого дому або ж іншими партнерами.
Це не позиція – це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше, –
зазначила Стефанішина в коментарі журналістам.
Тема мобілізації громадян із 18 років вже обговорювалася на зустрічах із посадовцями Європейського Союзу. Тоді віцепрем'єрка відповіла, що в Україні немає відповідної підготовки та можливостей, щоб знизити мобілізаційний вік.
Позиція України щодо мобілізації з 18 років
- Пропозицію мобілізувати на війну чоловіків із 18 років не підтримали ні Президент України Володимир Зеленський, ні Верховна Рада. Натомість високопосадовці заявляють, що нині важливо забезпечувати технікою наявні бригади.
- Деякі українські політики та військові висловили думку про те, що в Україні можна мобілізувати громадян 20 – 21 років. Адже молодь може краще орієнтуватися у сучасних технологіях, які використовуються на фронті.