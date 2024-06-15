Может ли ТЦК выписать повестку, если дома забыл документы о бронировании

Гражданам, которые имеют бронирование, советуют всегда иметь при себе выписку из Приказа Министерства экономики и предъявлять его работникам ТЦК. В случае отсутствия таких документов, сотрудники ТЦК могут выписать повестку даже забронированным работникам.

Об этом сообщило адвокатское бюро "Дубок и партнеры". Юристы отметили, что подтверждением бронирования работников и их отсрочки является выписка из Приказа Министерства экономики. Вручение повестки человеку с бронированием не противоречит законодательству.

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Граждане должны носить документы

Во избежание получения повестки, лицам, которые имеют бронь, настойчиво советуют всегда носить с собой выписку из Приказа Министерства экономики и предъявлять его работникам ТЦК.

Это обязанность всех граждан, независимо от возраста или наличия отсрочки. Поэтому, забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в соответствующий ТЦК и СП в указанный в повестке срок,

– заявили в адвокатском бюро.

Возникает вопрос, а что делать, если забронированному работнику выдали повестку?

Юристы рекомендуют, если у вас есть подтвержденное бронирование, но вы получили повестку, явиться в военкомат для ее аннулирования.

Если гражданина остановили, но он не имеет при себе документов, и ему выдали повестку, хотя он имеет бронь, то необходимо явиться в военкомат с выпиской из Приказа Минэкономики о бронировании для уточнения данных. Однако мобилизовать таких граждан не могут, поскольку работодатель бронированием обеспечивает временное освобождение от мобилизации. Такая повестка будет аннулирована.

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Ранее мы писали, что работники компаний, которые занимаются международными перевозками, будут подлежать бронированию, но детали соответствующего шага еще уточняются. Всего в Украине десятки тысяч предприятий занимаются грузовыми и пассажирскими международными и внутренними перевозками. Верховная Рада пока не приняла нужный законопроект.

В то же время пока в условиях всеобщей мобилизации бронирование могут получить работники критически важных предприятий. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский констатировал, что компании должны подавать списки на бронирование в Министерство экономики.

По словам народного избранника, законодатели делают все возможное, чтобы избежать ситуации, когда работники торговых супермаркетов – например, уборщики – на 100% забронированы. Это недопустимо.