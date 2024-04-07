ТЦК подали в розыск: в полиции объяснили, как доставляют людей в центры комплектования

Подразделения Национальной полиции получают обращения от ТЦК относительно тех, кто уклоняется от призыва. Они только доставляют таких людей в центры комплектования. После на граждан составляются административные протоколы.

Об этом рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции. Максим Ахрамеев отметил, что людей разыскивают после внесения данных в информационную систему.

Смотрите также Кто должен прийти в ТЦК без повестки с 1 апреля и могут ли сразу мобилизовать: ответ юриста

"Исключительно доставляем"

Ахрамеев отметил, что механизм урегулирован постановлением Кабмина, где предусмотрено обращение. Оно направляется в подразделения полиции. Далее правоохранители вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку.

После установления таких лиц мы доставляем, исключительно доставляем, в ближайшее ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП,

– подчеркнул полковник.

Речь идет о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета.

Ахрамеев также отметил, что полицейские разыскивают людей после внесения данных в информационную систему. Составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК и СП. В документе указывают время и место рассмотрения дела по существу. Когда лицо прибывает, или сразу же на месте, выносится постановление.

Если человек, в отношении которого вынесли такое постановление, может доказать, что причины неприбытия уважительные, то административное дело закрывается.

Если же лицо не имеет возможности доказать, что он не явился по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа,

– подчеркнул полковник.

Обратите внимание От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово