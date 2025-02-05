Впервые в Украине у нарушителя мобилизации отобрали водительские права

В Украине за нарушение правил воинского учета и всеобщей мобилизации у мужчин могут временно отбирать водительские права. Это происходит только по решению суда.

Сейчас по меньшей мере 41 дело, связано с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил воинского учета, рассматривается в судах, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатбот.

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Первого нарушителя лишили водительских прав

Отмечается, что в подавляющей части случаев суды возвращают дела обратно из-за проблем в оформлении исков, в частности, неуплатой ТЦК судебного сбора.

Обратите внимание! По словам адвоката Валентины Слободянюк, ТЦК могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам, поскольку закон вступил в силу только в середине 2024 года. В 2025 году ситуация должна измениться.

Впрочем, уже известен случай, когда суд таки удовлетворил иск ТЦК. Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета – пока он не выполнит требования ТЦК или же пока это требование не будет отозвано.

Напомним, что в новом законе о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, прописано, при каких условиях ТЦК могут обратиться в суд с просьбой ограничить гражданина в праве пользоваться автомобилем.