Волн мобилизации в Украине нет и не может быть, – у Зеленского разъяснили ключевые моменты

В Украине с начала полномасштабного вторжения продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Она продолжается постоянно, не предусматривая никаких мобилизационных волн.

Об этом в эфире телемарафона рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский, передает 24 Канал.

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Он отметил, что с 24 февраля 2022 года в Украине происходит полная мобилизация. Это означает, что в любое время по заявке Генерального штаба может быть увеличена или уменьшена потребность в специалистах военных специальностей.

У нас сегодня идет полная мобилизация. То есть мобилизационных волн нет и быть не может,

– подчеркнул Федор Вениславский.

Проблемы с мобилизацией существуют

В то же время, парламентарий признал, что сейчас, к сожалению, есть определенные проблемы. Потому что из-за войны у нас миллионы внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста и они могут быть мобилизованы.

"Но, поскольку они находятся за пределами тех населенных пунктов, в которых они проживали, и не все стали на военный учет по месту своего фактического проживания. Возникают проблемы возможности призыва этих категорий военнообязанных, которые могут быть мобилизационным ресурсом", – добавил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны.

В Украине планируют усовершенствовать процедуру проведения мобилизации . Федор Вениславский заявил, что иногда возникают неправильные ситуации, например, когда военного сразу после вручения повестки отправляют на фронт. С такими нарушениями в Раде будут бороться.

Добавим, что в Минобороны заявили, что мобилизация продолжается в плановом режиме, поэтому говорить о "волнах" нет смысла. По словам Анны Маляр, потребности в доукомплектовании зависят от развития ситуации на фронте.