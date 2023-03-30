Про це в ефірі телемарафону розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський, передає 24 Канал.

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Він зазначив, що з 24 лютого 2022 року в Україні відбувається повна мобілізація. Це означає, що у будь-який час за заявкою Генерального штабу може бути збільшена чи зменшена потреба у фахівцях військових спеціальностей.

У нас на сьогодні йде повна мобілізація. Тобто мобілізаційних хвиль немає і бути не може,

– наголосив Федір Веніславський.

Проблеми з мобілізацією існують

Водночас парламентар визнав, що наразі, на жаль, є певні проблеми. Бо через війну ми маємо мільйони внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призивного віку, які можуть бути мобілізовані.

"Але, оскільки вони перебувають поза межами тих населених пунктів, в яких вони проживали, і не всі стали на військовий облік за місцем свого фактичного проживання, виникають проблеми щодо можливості призову цих категорій військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізаційним ресурсом", – додав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

Зверніть увагу! В Україні планують удосконалити процедуру проведення мобілізації. Федір Веніславський заявив, що інколи виникають неправильні ситуації, наприклад, коли військово відразу після вручення повістки відправляють на фронт. З такими порушеннями у Раді будуть боротися.

Додамо, що у Міноборони заявили, що мобілізація триває у плановому режимі, тому говорити про "хвилі" немає сенсу. За словами Ганни Маляр, потреби у доукомплектуванні залежать від розвитку ситуації на фронті.