"Допускаем ограничения": Вениславский сказал, что уклонистов могут лишить права управлять авто

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны еще обсуждает возможные ограничения для уклонистов. По одному из ограничений у всех членов комитета есть консенсус.

Оно касается возможностью управления транспортным средством, которые будет в законопроекте о мобилизации. Об этом во время брифинга рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает 24 Канал.

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Уклонистов могут лишить возможности управлять автомобилем

Вениславский отметил, что у народных депутатов была дискуссия о предоставлении территориальным центрам комплектования и социальной поддержки полномочий возможности ограничивать в судебном порядке права граждан на распоряжение денежными средствами на счете, права выезда за границу и права управления транспортным средством.

Депутаты пришли к консенсусу на этот момент. И мы допускаем только одно ограничение – на право управления транспортным средством,

– отметил народный депутат.

Он отметил, что ограничения в управлении транспортным средством могут применить, если человек не выполнил условия ТЦК и не явился для оформления документов, уточнения данных, или не явился по повестке, которую получил.

В законопроекте унормируют отсрочку от образования

Также Вениславский сказал, что законопроект о мобилизации предусматривает избежание злоупотреблений лицами, которые решили специально получать высшее образование, чтобы избежать мобилизации.

"Нынешний закон не лимитирует количество высших образований. То есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И это будет основанием для получения отсрочки от призыва", – сказал член комитета Рады.

Он отметил, что в новом законопроекте точно уберут эту норму, и будет уже отсрочка по последовательному высшему образованию. То есть высшим бакалаврским, магистерским и аспирантурой.

Вениславский сказал, когда будет второе чтение законопроекта