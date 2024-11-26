Не время, – Вениславский о законопроекте по снижению мобилизационного возраста до 55 лет

Депутат объяснил, почему закон о снижении мобилизационного возраста не будет рассматриваться в ближайшее время. Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде для обеспечения ротации на фронте.

Недавно в Верховную Раду был подан законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу мобилизационного возраста в Украине с 60 до 55 лет. Однако, по словам депутата Федора Вениславского, пока нет оснований для обсуждения этого законопроекта. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Украинское радио".

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Почему мобилизационный возраст не уменьшат до 55 лет

Вениславский подчеркнул, что в условиях военной агрессии России и постоянного наращивания ее мобилизационных ресурсов Украине нужно сосредоточиться на других вопросах, таких как ротация подразделений и обеспечения эффективности боевых бригад.

Он пояснил, что на сегодня говорить о возможности увольнения с военной службы или сокращения количества мобилизованных нецелесообразно, ведь ситуация на фронте остается сложной. Депутат также отметил, что приоритетом является создание механизмов для ротации военных, что позволит повысить эффективность боеспособности подразделений.

Важно, чтобы боевые бригады, которые участвуют в боевых действиях в течение 2 – 4 месяцев, имели возможность отойти на переформатирование и отдых на 2 – 3 – 4 месяца. Это повысило бы эффективность в целом использования боевых подразделений в отстаивании территориальной целостности. Кроме того, это существенно решило бы вопрос отдыха и увольнения с военной службы,

– добавил Вениславский.

Депутат также отметил, что, учитывая тяжесть ситуации, эти вопросы могут быть решены не так оперативно, как этого хотелось бы, однако их рассмотрение является важным для поддержания эффективности украинских сил на фронте.

Что известно о законе об уменьшении возраста службы в армии до 55 лет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12222, который предлагает снизить предельный возраст пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Инициаторами этого законопроекта является группа народных депутатов, среди которых Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и Юлия Тимошенко. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Укринформ.

Гончаренко отметил, что снижение возрастной границы обосновано тем, что многие мужчины в возрасте от 55 до 60 лет имеют ухудшенное здоровье и часто признаются "ограниченно пригодными" для выполнения боевых задач.

Кроме того, те военные, которые служат с 2022 года и получили ранения или достигли возраста 50+, нуждаются в ротации или демобилизации. В то же время законопроект дает возможность тем, кто желает продолжить службу после достижения предельного возраста, делать это по собственному желанию.