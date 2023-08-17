Вручение повесток в другом городе и области: законно ли это и что делать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчину призывного возраста повестка может "догнать" где угодно.

Еще весной 2023 года в Украине разрешили выдавать повестки призывникам не только по месту их проживания, но и по месту их фактического пребывания. Это может быть другой город или даже область.

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Выдача повесток в местах фактического пребывания

Речь идет об частных случаях. А именно, если ТЦК узнает, что лицо находится на постоянном проживании в регионе, отличном от места регистрации, однако на военный учет в этом регионе не становилось. Тогда человеку могут вручить повестку по месту фактического проживания. Также это может случиться и в случае командировки. Военнообязанный должен предупредить ТЦК, что он едет в командировку в семидневный период.

Если призывник этого не сделает, его вполне могут "встретить" в городе или области, куда он отправился в командировку, и вручить повестку. Если человек находится в командировке более семи дней, он должен известить об этом военкомат.

Выдача повесток на блокпостах

Юристы считают, что это тоже может случиться. Например, человек стоит на военном учете в Харькове, а во время пребывания, скажем, в Виннице, его останавливают на блокпосте и пытаются вручить повестку.

В этом случае лицо не обязано ехать в какой-либо из военкоматов Винницы, чтобы стать там на учет. Если призывник в Виннице – временно, он должен это объяснить. Требование явиться в новый ТЦК незаконно.

Поэтому военнообязанному во время поездок нужно иметь с собой военно-учетный документ – военный билет, приписное, временное удостоверение. Там указано, где именно человек состоит на учете. Призывник должен предъявить их на блокпосту и сказать, что прибудет в ТЦК, как только вернется.

: Повестка означает требование прибыть в военкомат и стать на учет. Если призывник имеет с собой военный билет с печатью и отметкой, что он стоит на учете в военкомате – повторную повестку не вручают.

Юристы советуют военнообязанным самим становиться на учет по месту нахождения или проживания, чтобы оградить себя от "массовой" выдачи повесток.

Мобилизация в Украине