Согласно действующему законодательству, вручать повестки могут : представитель органа местного самоуправления, руководитель учреждений, где работает военнообязанный, должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил, распространяются ли функции выдачи повесток на посольства за границей.

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Ответ МИД

Как видим, в вышеперечисленном ничего не сказано о посольствах. Впрочем, в декабре прошлого года правительство обновило правила военного учета. Согласно нововведениям, на дипучреждения за рубежом возлагаются новые полномочия, а именно: они должны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Поэтому собственно и родился вопрос о возможности выдачи повесток дипломатическими учреждениями.

Однако в МИД ответили, что ничего не знают о практике выдачи повесток посольствами.

Не слышал о таких случаях,

— заявил представитель МИД Олег Николенко.

В пресс-службе ведомства тоже уточнили, что сейчас повестки не выдают.

Посольства не должны выдавать повестки

Напомним, что новые обязанности, которыми Кабмин наделил посольства, предусматривают следующее:

информирование граждан призывного возраста, не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

уведомление в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим ТЦК и СП по месту нахождения их на военном учете;

ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Однако, по словам юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака, законом не предусмотрена выдача повесток гражданам, проживающим за границей, представителями дипломатических учреждений.

Он уточнил, что посольства должны лишь вести учет военнообязанных и информировать об этом соответствующие органы в Украине.

Мобилизация в Украине