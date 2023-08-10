Так, каждое учебное заведение обязано вести персональный учет студентов. Детальнее об этом – рассказал юрист Харьковской правозащитной группы Сергей Пройдак.

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Какие документы о военном учете должен иметь абитуриент

Призывники, военнообязанные и резервисты при поступлении должны подать такие документы о военном учете:

для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного (оформляется при отсутствии бланков военных билетов или по другим причинам);

для резервистов – военный билет.

Отметим, что военно-учетные документы, подаваемые поступающими, должны иметь штамп или печать ТЦК и СП. В документе должна быть отметка именно органа под названием "ТЦК и СП", не "военный комиссариат/военкомат".

По словам юриста, если поступающий не подал в приемную комиссию документы о военном учете, его вправе не засчитать как подавшего не полный пакет документов.

Кому из студентов могут дать отсрочку

Отсрочку от призыва на весь период обучения предоставят:

студентам училищ, получающих образование на дневной форме;

учащимся лицеев, достигших призывного возраста.

Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.

Если студент не хочет идти в армию, то при получении повестки должен предоставить специальную справку о том, что он учится.

Если же он хочет пройти службу, должен написать соответствующее заявление в военкомате. Ему при этом предоставят академотпуск на время службы.