Так, кожен навчальний заклад зобов'язаний вести персональний облік студентів. Детальніше про це – розповів юрист Харківської правозахисної групи Сергій Пройдак.

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Які документи про військовий облік має мати абітурієнт

Призовники, військовозобов'язані та резервісти під час вступу мають подати такі документи про військовий облік:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (оформлюється у разі відсутності бланків військових квитків або з інших причин);

для резервістів – військовий квиток.

Зауважимо, що військово-облікові документи, які подають вступники, мають мати штамп чи печатку ТЦК та СП. У документі повинна бути відмітка саме органу з назвою "ТЦК та СП", не "військовий комісаріат/військкомат".

За словами юриста, якщо вступник не подав до приймальної комісії документи про військовий облік, його мають право не зарахувати як такого, хто подав не повний пакет документів.

Кому зі студентів можуть дати відстрочку

Відстрочку від призову на весь період навчання нададуть:

студентам училищ, які здобувають освіту на денній формі;

учням ліцеїв, які досягли призовного віку.

Однак при досягненні 21-річного віку відстрочка втрачає чинність.

Якщо студент не хоче йти до війська, то під час отримання повістки має надати спеціальну довідку про те, що зараз він навчається.

Якщо ж він хоче пройти службу, має написати відповідну заяву у військкоматі. Йому при цьому нададуть академвідпустку на час служби.