Відповідно до чинного законодавства, вручати повістки можуть: представник органу місцевого самоврядування, керівник установ, де працює військовозобов’язаний, посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Речник МЗС України Олег Ніколенко відповів, чи поширюються функції видачі повісток на посольства за кордоном.

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Відповідь МЗС

Як бачимо, у вище перерахованому нічого не сказано про посольства. Втім, у грудні минулого року уряд оновив правила військового обліку. Згідно з нововведеннями, на дипустанови за кордоном покладаються нові повноваження, а саме вони повинні вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Через це власне й народилося запитання про можливість видачі повісток дипломатичними установами.

Однак у МЗС відповіли, що нічого не знають про практику видачі повісток посольствами.

Не чув про такі випадки,

— заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

У пресслужбі відомства теж уточнили, що зараз повістки не видають.

Посольства не мають видавати повістки

Нагадаємо, що нові обов'язки, якими Кабмін наділив посольства, передбачають наступне:

інформування громадян призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяння повернення військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомлення у 7-денний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним ТЦК та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;

ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Однак, за словами юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака, законом не передбачено видачі повісток громадянам, які проживають за кордоном, представниками дипломатичних установ.

Він уточнив, що посольства повинні лише вести облік військовозобов'язаних та інформувати про це відповідні органи в Україні.

Мобілізація в Україні